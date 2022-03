Christian Kracht auf der Lit.Cologne : Kein Wort zu viel

Der Schriftsteller Christian Kracht. Foto: ullstein bild - Brill/Ullstein

Köln Christian Kracht liest aus seinem noch immer neuen Roman „Eurotrash“ auf der Lit.Cologne. Wer von diesem Abend Einblicke in das Innerste des Schriftstellers erwartet hatte, wurde enttäuscht. Alle anderen hatten Glück.

So hatte man sich das nicht vorgestellt. Er kommt rein, einen beigen Trenchcoat über dem Sakko, helles Fischgrät, Ärmelschoner, darunter Rollkragen, läuft über diese schräge Bühne der provisorischen Kölner Oper, eigentlich schlurft er auch ein bisschen, und blickt schüchtern ins Publikum. In der linken Hand hält er eine Flasche Limonade, könnte Zitrone sein, aber auch Ingwer, so genau sieht man das nicht, jedenfalls hält er die Flasche wie man im Club ein Bier hält, eher beiläufig, am Hals.

Er setzt sich auf diesen einsamen Stuhl im Zentrum der Bühne, schwarz verkleideter Tisch vor sich, und beginnt zu reden. In dem Roman, sagt er, fährt die Hauptfigur mit seiner Mutter im Taxi durch die Schweiz. Ach so. Dann beginnt er gleich zu lesen, ohne sich mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufzuhalten. Erst nach dem dritten Satz befreit er sich von dem Trenchcoat. So hatte man sich das nicht vorgestellt, aber wie hatte man sich das schon vorgestellt?

Christian Kracht ist ja nicht irgendwer. Er ist ein geheimnisvolles Wunder, und was für eins. Die Dame, die ihn hier, an diesem Donnerstagabend im Kölner Staatenhaus in Deutz zur Lesung bei der Lit.Cologne begrüßt, hält es allerdings für erwähnenswert, dass es sich bei Kracht um einen der bedeutendsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart handele, er sei ein großartiger Schriftsteller, sagt sie, dessen Debüt „Faserland“ sogar Schullektüre sei. Als müsste sie irgendjemanden in diesen doch recht unbequemen Stühlen in Saal 2 von Christian Kracht überzeugen. Wenn doch: Schade.

25 Jahre nach „Faserland“ spielt Krachts noch immer irgendwie neuer Roman „Eurotrash“, vor einem Jahr erschienen, aus dem er an diesem Abend anderthalb Stunden liest, und zwar das Ende des Romans. Der Verlag wertet den Text als eine Art Fortsetzung, nicht zuletzt, weil auch der Autor gleich am Anfang Bezug nimmt. Die Hauptfigur, die mit der Mutter im Taxi reist, heißt Christian Kracht, und das Spiel darum, was nun Fiktion ist und was der eigenen Biografie entnommen, ist kalkuliert. Wer diese Lesung nun besucht hat, um irgendwelche Einblicke in das wahre Seelenleben des 55 Jahre alten Schriftstellers zu gewinnen, der wird bitter enttäuscht. Mehr als den reinen Text präsentiert er nicht.

Wer allerdings derartige Erwartungen hatte, den dürfte man guten Gewissens als naiv bezeichnen. Christian Kracht ist kein Sebastian Fitzek, dem man zutrauen würde, selbst im Burger King einer Autobahnraststätte Autogrammstunden zu geben. Kracht, der Schweizer, macht sich rar, meidet die Öffentlichkeit. Den Roman „Eurotrash“ hat er in exakt einem Interview beworben, wobei beworben etwas zu euphorisch klingt. Also, eigentlich wusste man ganz genau, dass Christian Kracht nicht ein einziges Wort zu viel sagen würde.