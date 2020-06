Im Alter von 55 Jahren : Spanischer Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón gestorben

Barcelona Der Schriftsteller aus Barcelona ist am Freitag gestorben, wie sein Verlag noch am selben Tag Verlag mitteilte. Zu den Todesumständen wurden keine Angaben gemacht. Carlos Ruiz Zafón wurde nur 55 Jahre alt.

Der wohl erfolgreichste spanische Schriftsteller der Gegenwart, Carlos Ruiz Zafón („Der Schatten des Windes“), ist im Alter von 55 Jahren in Los Angeles gestorben. Er sei an Krebs erkrankt gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Europapress unter Berufung auf seinen Verlag Planeta am Freitag. „Heute ist ein sehr trauriger Tag für alle bei Planeta, die ihn kannten und mit ihm in den vergangenen 20 Jahren zusammengearbeitet und dabei eine Freundschaft geschlossen haben, die über das Berufliche weit hinausgeht“, stand in einer Erklärung seines Verlags. „Aber durch seine Bücher wird er unter uns allen lebendig bleiben.“