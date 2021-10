Tipp 6 Der Roman ist ein wirklich harter Brocken. Aber nicht, weil er so schwer zu lesen ist, sondern weil seine Story so bitter ist. Es ist die Geschichte von Mutter und Sohn; von Agnes, die den Slums in Glasgow entkommen will und die doch immer wieder trotz großer Anstrengung dem Alkohol und den Exzessen verfällt. Und an ihrer Seite ist ihr kleiner Sohn Hugh, ein ungewöhnlicher Junge, der alles tut, um seine Mutter liebevoll vor dem endgültigen Absturz und die kleine Zweierfamilie vor dem Abgrund zu retten. Diese Sorge und Fürsorge des Jungen fällt auf, und alle nennen Hugh nur Shuggie – Shuggie Bain. Doch die Umstände meinen es nicht allzu gut mit den beiden; es sind die berühmt-berüchtigten Thatcher-Jahre; und in vielen Städten grassiert die Massenarbeitslosigkeit und tobt der Kampf ums Überleben. „Shuggie Bain“ ist der Debütroman von Douglas Stuart, der selbst in Glasgow aufgewachsen ist und in New York als Modedesigner arbeitete. Dieses Buch hat bei seinem Erscheinen einen solchen Eindruck hinterlassen, dass es im vergangenen Jahr mit dem Booker-Preis ausgezeichnet wurde. Und es ist ein Leseerlebnis in diesem Herbst.

Douglas Stuart: „Shuggie Bain“. Aus dem Englischen von Sophie Zeitz. Hanser, 493 Seiten, 26 Euro.