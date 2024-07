Buchtipp Drei Schüler, drei Motive, ein Mord

Nick Brooks weiß, wovon er erzählt – von der Illusion der Chancengleichheit, von Vorurteilen, vom Ehrenkodex jener Communities, die nicht auf der Sonnenseite des amerikanischen Traums leben. Brooks ist in Washington, D.C. geboren, rappt unter dem Pseudonym Ben Kenobe, hat Musik für Netflix-Filme komponiert, hat das TV- und Filmproduktionsprogramm der University of Southern California durchlaufen, einen preisgekrönten Kurzfilm „Hoop Dreamin“ gedreht, als Erzieher mit gefährdeten Jugendlichen gearbeitet und einen ziemlich guten Thriller geschrieben, den man meist unter das Label „Young Adult“ ins Regal sortiert. „Promise Boys“ ist jetzt bei One im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen.