Wegen Corona-Krise : Große Umsatzeinbrüche in der Buchbranche - Zahlen drastisch eingebrochen

Buchhandlungen mussten zur Hochzeit der Corona-Krise erhebliche Einbußen wegstecken. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Frankfurt Der Buchmarkt in Deutschland hat in der Corona-Krise zu kämpfen. In der schwierigen Zeit von Mitte März bis Mitte April ging der Umsatz der Buchhandlungen vor Ort im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 65,7 Prozent zurück. Fast vollständig eingebrochen war zeitweise die Sparte der Reiseliteratur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder

Dass die aktuellen Wirtschaftszahlen der deutschen Buchbranche in Zeiten von Corona nicht allzu rosig aussehen werden, war zu erwarten. Dass die Einbrüche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jedoch so eklatant ausfallen, ist alarmierend. Trotzt vieler Versuche der Buchhändler - etwa über Online-Bestellungen und eigener Auslieferung das Geschäft in Gang zu halten – ging der Umsatz in der schwierigsten Zeit von Mitte März bis Mitte April um über 65,7 Prozent zurück. Bis zur Wiederöffnung der Buchläden vor Ort hatte sich von Januar bis Mitte April ein Umsatzminus von 17,9 Prozent aufgebaut. Dass der Rückgang inzwischen bei 13,9 Prozent liegt, ist zunächst ein hoffnungsvolles Zeichen, kein Zeichen wirklicher Erholung.

Die Pandemie habe die Buchbranche „wirtschaftlich schwer getroffen“, so Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Aber sie habe auch große Energie freigesetzt. Die Buchhandlung haben sich nach ihren Worten in einer Rekordzeit von einer Präsenzbuchhandlung in eine Versandbuchhandlung gewandelt und sich an ihre bestehenden Online-Angebote verstärkt erinnert.

In den Sparten waren in Corona-Zeiten naturgemäß die Reisebücher extrem betroffen: Fast 90 Prozent ging der Absatz in diesem Segment zurück. Dagegen stieg in der Halbjahresbilanz der Umsatz der Kinder- und Jugendbücher sogar im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent. Der Grund scheint auf der Hand zu liegen: Wenn Schulen und Kindertagesstätten geschlossen sind, gewinnt das Buch fast zwangsläufig als Lern- und Freizeitmedium für den Nachwuchs wieder an Attraktivität.

Natürlich mussten auch die Verlage reagieren; diese taten das mit Zurückhaltung: über 53 Prozent aller Neuerscheinungen werden nach einer ersten stichprobenartigen Umfrage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels aufs nächste Jahr verschoben. 35 Prozent der geplanten Bücher werden hingegen gar nicht mehr das Licht der Leserwelt erblicken. Dabei handelt es sich zu einem großen Teil um Debüts sowie Büchern, denen von vornherein keine größeren Auflagen zugetraut worden sind. Ohnehin geht die Zahl der Neuerscheinungen seit Jahren zurück und liegt in Deutschland bei zuletzt 70.000 Büchern. Geschüttelt wurde die Branche überdies über die Corona-bedingte Absage der Leipziger Frühjahrsmesse sowie die Ungewissheit, wie die abgespeckte Ausgestaltung der weltgrößten Buchmesse in Frankfurt im Oktober aussehen wird.