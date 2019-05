Jahrhunderte altes mysteriöses Dokument : Brite hat angeblich Voynich-Manuskript entschlüsselt

Bristol Forscher beißen sich seit mehr als 100 Jahren an einem rund 600 Jahre alten Manuskript die Zähne aus. Niemand konnte es bislang übersetzen. Jetzt will ein britischer Akademiker das Rätsel innerhalb von zwei Wochen gelöst haben.

Doch seit die Universität Bristol den Fachartikel vor ein paar Tagen bekannt gemacht hat, hagelt es Kritik. „Cheshire hat seine Thesen seit längerem an Fachkollegen verschickt, und er wurde zwei Jahre nicht ernst genommen“, sagte Jürgen Hermes, Computerlinguist an der Universität Köln, der das Voynich-Manuskript 2012 in seiner Dissertation behandelt hat, der Deutschen Presse-Agentur. Die Romanistin Sandra Hajek von der Universität Göttingen wirft ihm unwissenschaftliches Arbeiten vor.

Gibbs Erkenntnisse seien reine Interpretationen, seine aber nicht, schrieb Cheshire der dpa per E-Mail. „Es ist simpel: es geht nicht um eine Interpretation. Die Lösung brauchte ein Alphabet, eine Schrift und eine Sprache. Jetzt ist es möglich, jedes Wort, jede Formulierung und jeden Satz zu nehmen und folgerichtig zu übersetzen.“ Neben einem Pflanzenbild entziffert Cheshire als Text etwa „la naza éo eme ona oma nor nais t“ und übersetzt: damit die Schwangerschaft/das Baby gutes Wachstum für eine normale Geburt schafft.

Es könne sich auch nicht um die Verschriftlichung einer natürlichen Sprache handeln, sagt Hermes. „Natürliche Sprachen weisen Muster auf, etwa, in welcher Verteilung Buchstaben, Buchstabenkombinationen oder Wörter vorkommen. Diese Muster sind in allen bekannten natürlichen Sprachen vergleichsweise ähnlich. Der Text des Voynich-Manuskripts weicht von diesen aber teilweise beträchtlich ab.“

Das Manuskript ist nach dem später nach New York ausgewanderten polnischen Antiquar Wilfred Voynich (1865–1930) benannt, der es 1912 in Rom gekauft hatte. Es landete über seine Witwe schließlich in der Beinecke-Bücherei der Yale-Universität in den USA.