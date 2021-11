„The Promise“ : Südafrikaner Damon Galgut erhält Booker-Literaturpreis

London Zum dritten Mal war er auf der Short List, nun hat der südafrikanische Autor den Booker Prize for Fiction erstmals gewonnen. Damon Galgut widmet ihn den Geschichten und Autoren seines Kontinents.

Galgut stand zuvor - mit „Der Gute Doktor“ 2003 und mit „In fremden Räumen“ 2010 - bereits zweimal in der engeren Auswahl, der sogenannten Short List, für den mit 50.000 britischen Pfund (etwa 59.000 Euro) dotierten Booker Prize for Fiction. Dass er nun erstmals gewonnen habe, habe ihn dennoch überrascht, sagte Galgut. Er akzeptiere den Preis im Namen aller Geschichten und Autoren des afrikanischen Kontinents. Er verwies darauf, dass auch der Literaturnobelpreis in diesem Jahr an einen Afrikaner geht, Abdulrazak Gurnah aus Tansania. „Bitte hört uns weiter zu - es kommt noch mehr“, sagte Galgut.