Memoiren eines Ex-Präsidenten Bill Clinton schreibt über Leben nach dem Weißem Haus

Der frühere US-Präsident Bill Clinton bringt im Herbst seine Memoiren über sein Leben seit seinem Abschied aus dem Weißen Haus im Jahr 2001 heraus. Das Werk mit dem Titel „Citizen: My Life After the White House“ werde von den Präsidentschaftswahlkämpfen seiner Frau Hillary über seine Ansichten zu historischen Ereignissen wie dem Kapitolsturm am 6. Januar 2021 bis zu den Debatten über den Irak-Krieg eine große Bandbreite abdecken, teilte der Verlag Alfred A. Knopf mit, der das Buch Mitte November in den USA veröffentlichen will.