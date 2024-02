Geschichtsstunde in Bilderbüchern Zeitreise mit Haus

Am 1. April 1871 zieht der siebenjährige Apothekersohn Karl Schwartz in die schickste Wohnung eines Stadthauses in Berlin. Die Beletage, das schönste Geschoss, hat ein Badezimmer, eine Speisekammer, ein Herrenzimmer, eine Toilette mit Wasseranschluss und eine Kaminuhr mit „Kaiser Wilhelm I. zu Pferde“.