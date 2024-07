In Darmstadt Autor Oswald Egger wird mit Büchner-Preis 2024 ausgezeichnet

Der Georg-Büchner-Preis 2024 geht an den in Südtirol geborenen Schriftsteller Oswald Egger (61). Der Autor überschreite und erweitere seit seiner ersten Veröffentlichung 1993 die Grenzen der Literaturproduktion, erklärte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt am Freitag. Eggers Wortkosmos fuße in der Mehrsprachigkeit und den Landschaften seiner Südtiroler Herkunft. Er schreibe „die große Tradition einer Physiognomik der Naturformen fort, von den Steinen bis zu den Wolken“.