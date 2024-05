Prominenter Besuch in der Zentralbibliothek Horst Eckert und der Zetteltrick

Allein diese Geschichte lohnt das Lesen des Jubiläumsbands. Doch auch die anderen haben es in sich. In „Wege zum Ruhm“, mit dem Titel einer möglichen Anspielung auf den Film von Stanley Kubrick, geht es um die geballten Unregelmäßigkeiten beim Bau der Düsseldorfer Arena. Alle Protagonisten agieren im Umfeld des Oberbürgermeisters, mit diesem in einer unrühmlichen Mittelposition. Das kam im Weltmeisterschaftsjahr 2006 bei den realen Stadtoberen nicht gut an und führte gar zum Verbot einer öffentlichen Lesung in der Zentralbibliothek.