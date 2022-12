Szenario für Comic-Gallier Asterix und Obelix bekommen einen neuen Texter

Ferri verwies in einem Interview seines Verlages zur Begründung auf ein anderes Projekt, das in den 1940er Jahren in London spielt: „Daran arbeite ich (...) und konnte mich deshalb dem kleinen Gallier nicht so widmen, wie er es verdient hätte.“ Zeichner Didier Conrad hielt sich bedeckt: „Die Zusammenarbeit mit Jean-Yves hat großen Spaß gemacht. Mit Fabcaro macht es mindestens genauso viel Spaß. Sie stecken beide voller Ideen und es bereitet mir echtes Vergnügen, ihre Geschichten in Bildern festzuhalten. Das nächste Abenteuer ist voller Überraschungen und spektakulären Wendungen.“