Auszeichnung des Deutschen Buchhandels : Autorin Tsitsi Dangarembga mit Friedenspreis geehrt

Frankfurt/Main Ihre Kreativität zeigt Tsitsi Dangarembga auf vielfältige Weise. Hierzulande wird die Schriftstellerin und Filmemacherin aber erst spät entdeckt, dabei hat sie eine besondere Beziehung zu Deutschland. Nuns hat sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen.

Tsitsi Dangarembga, Autorin und Filmemacherin aus Simbabwe, hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Die 62-Jährige habe es geschafft,„uns eine Gesellschaft so nahe zu bringen, dass sie uns zwar nicht restlos verständlich wird, wir sie aber auf uns beziehen können, auf uns und unsere eigenen Unzulänglichkeiten“, sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, am Sonntag in Frankfurt. Dangarembga sei „eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur.“