Neues Buch „Aua!“ Axel Hacke geht dahin, wo es weh tut

Axel Hacke ist nicht bloß ein Autor, sondern ein Familienmitglied. Zumindest lesen sich viele seiner Texte so: als würde er regelmäßig beim Abendbrot oder bei Geburtstagsfeiern oder beim In-den Spiegel-Gucken dabei sein und aufschreiben, was da so gesagt, gemacht und gedacht wird. Hacke schreibt seit den 1990erJahren Kolumnen fürs Magazin der „Süddeutschen Zeitung“. Und er veröffentlicht Bücher, die man keinem klassischen Genre zuordnen kann und die sich lesen, als habe die Stimme, mit der man manchmal zu sich selbst spricht, sie geschrieben. Zuletzt erschienen Essays über Anstand und Heiterkeit. In seinem neuen Buch widmet Axel Hacke sich dem eigenen Körper, und da Hacke 68 Jahre alt ist, heißt es: „Aua!“