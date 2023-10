Neuer Asterix-Band „Die Weiße Iris“ Friede, Freude, Eierkuchen in Gallien

Der Zeitgeist weht, wohin er will. Mal hierhin, mal dorthin. Mal nach Rom und ein bisschen auch ins ferne Lager Babaorum irgendwo hinten in Gallien, wo … Aber vielleicht sollte man den Text ganz anders beginnen, positiver, ein Stück weit geborgener, achtsamer vor allem. Darum dreht sich ja schließlich alles im neuen Asterix, in dem Legionäre den Angriff plötzlich verweigern, weil sie Befehle schlicht und einfach als „übergriffig“ und den harschen Ton des Zenturios als Gift fürs eigene Nervenkostüm empfinden. Eine Armee im Formtief, da hilft eigentlich nur – was? Ein bisschen Philosophie vielleicht? Das zumindest schlägt der geschmeidige Visusversus seinem großen Cäsar vor, der zwar nicht restlos überzeugt vom achtsamen Gesabbel ist, da aber in Gallien bislang in 39 Asterix-Bänden noch nichts nachhaltig gegen die Barbaren geholfen hat – warum also nicht?