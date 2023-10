Comedian Tutty Tran Ein Plädoyer gegen politische Korrektheit

Die Frage ist nicht nur, was Humor noch darf, sondern auch: Warum tut er das? Warum macht er die ganzen Witze über „Schlitzaugen“? Darauf gibt es im Buch nicht eine, sondern gleich mehrere Antworten. Eine ist das Umfeld, in dem Thomas To Truong Tran, so heißt Tutty Tran eigentlich, aufgewachsen ist: „Witze über unsere Herkunft, über nationale Klischees und ausländische Stereotypen gehörten bei uns zum guten Ton“, so der Berliner, der in den 1990er Jahren aufgewachsen ist. Eine andere Erklärung: „Wenn ich die übelsten Witze über mich selbst schon gerissen habe, wie soll mich jemand anderes dann noch mit Worten verletzen?“ Hinzu komme, dass das Publikum bei den Migrationswitzen meistens am lautesten lache – „vor allem die Jungs und Mädels mit ebenjenem Migrationshintergrund“.