Henle Verlag wurde 75 Jahre alt Hier gilt der Wille des Komponisten

Deshalb kauften Musiker irgendwann Urtext-Ausgaben. Die waren nicht nur sauber, sondern rein. Und wenn es Zweifel gab, machten die Editoren sie kenntlich. Der Transparenzhinweis, der es in unserer Moderne bei anderen Gelegenheiten zu einiger Notwendigkeit gebracht hat: In Musikverlagen ist er das Gütesiegel, weil er den Weg der Arbeit beschreibt. Jetzt wurde ein Pionier des Notenwesens 75 Jahre alt, der G. Henle Verlag, der untrennbar mit seinen „Urtext-Ausgaben“ verbunden ist. Immer in der Einband-Farbe Blau, der Farbe des Wassers – und tatsächlich ermöglichten es diese Ausgaben, den Dingen auf den Grund zu schauen und dort dem mutmaßlich letzten Willen des Komponisten zu begegnen.