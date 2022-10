Dieses Buch erhielt den Booker Prize : Ein Mystery-Thriller zwischen den Welten

Auszeichnung für Shehan Karunatilaka. Foto: AP/Alberto Pezzali

„The Seven Moons of Maali Almeida“ von dem aus Sri Lanka stammenden Autor Shehan Karunatilaka ist gerade mit dem Booker Prize ausgezeichnet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

Protagonist und Kriegsfotograf Maali Almeida ist schwul, nicht-geoutet – und tot. Wer ihn ermordet hat, das weiß er nicht. Die Liste der Verdächtigen ist lang. Vor dem Hintergrund des brutalen Bürgerkriegs in Sri Lanka untersucht er im Jenseits seinen Tod und versucht, sein Vermächtnis zu retten. Dafür erhält er eine Woche – sieben Monde – , in denen er zwischen dem Leben nach dem Tod und der Welt der Lebenden reisen kann. In dieser Zeit kann er den Mann und die Frau kontaktieren, die er am meisten liebt. Mit ihrer Hilfe hofft er, an eine Reihe von versteckten Fotografien zu kommen, auf denen die Brutalitäten des Bürgerkriegs abgebildet sind, die er zu Lebzeiten dokumentiert hat und auf die er öffentlich aufmerksam machen will.

Das ist grob skizziert die Handlung des Romans „The Seven Moons of Maali Almeida“, für den Shehan Karunatilaka mit dem Booker Prize ausgezeichnet wurde. Der 47-jährige Autor aus Sri Lanka bekam den wichtigsten Literaturpreis des Vereinigten Königreichs nun bei einer Gala im Londoner Roundhouse von Königsgemahlin Camilla überreicht.

Aus Sicht der Jury besticht der Mystery-Thriller durch „Ambition, Umfang und Kunstfertigkeit, Wagemut, Kühnheit und Witzigkeit der Umsetzung“, erklärte der frühere Direktor des British Museum, Neil MacGregor, der das Gremium leitet. „Es ist ein Buch, das den Leser auf eine Achterbahnfahrt durch Leben und Tod mitnimmt, mitten hinein in das, was der Autor als das dunkle Herz der Welt beschreibt. Und dort findet die Leserin zu ihrer Überraschung Freude, Zärtlichkeit, Liebe und Loyalität.“

Karunatilaka gilt als einer der führenden Autoren Sri Lankas. Neben Romanen hat er Rocksongs, Drehbücher und Reisegeschichten veröffentlicht. Geboren 1975 in Galle, Sri Lanka, wuchs er in Colombo auf, studierte in Neuseeland und lebte bereits in London, Amsterdam und Singapur.

Karunatilaka nahm den Preis in London entgegen und beschrieb es als typisch für die Gesellschaft in Sri Lanka, im Angesicht von Krisen Witze zu machen. „So werden wir damit fertig“, sagte er. Ursprünglich wurde das Buch 2020 unter dem Namen „Chats with the Dead“ ausschließlich in Indien publiziert, bevor Karunatilaka einen internationalen Verleger finden konnte. Auch für sein Debütwerk „Chinaman“ wurde Karunatilaka ausgezeichnet – unter anderem mit dem Commonwealth Book Prize.

Vergeben wird der mit 50.000 Pfund (rund 57.000 Euro) dotierte Booker Prize seit 1969. Zunächst waren nur Autorinnen und Autoren aus Großbritannien und Nordirland, den übrigen Commonwealth-Staaten und später auch Irland zugelassen, aber seit 2014 wird jedes im Vereinigten Königreich veröffentlichte englischsprachige Werk berücksichtigt. Ins Deutsche übersetzt wurde der Roman bisher nicht.

Info Shehan Karunatilaka: „The Seven Moons of Maali Almeida“. Sort Of Books, 368 Seiten, 13,99 Euro.

(lauw/ dpa/ ap)