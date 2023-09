Japan diskutiert über Bestseller „Haben die Nazis auch Gutes getan?“

In Japan aber, das bis zur Niederlage 1945 an der Seite des nationalsozialistischen Deutschlands den Zweiten Weltkrieg bestritt, ist dies nicht unbedingt der Fall. „Hier hört man immer mal wieder, wie Menschen hervorheben, die Nazis hätten doch reichlich Gutes getan“, sagt Daisuke Tano, Soziologieprofessor an der Konan Universität in Kobe und einer der zwei Autoren des Buchs. Neben dem Bau von Autobahnen gehe es dabei besonders häufig um die Gründung des Autokonzerns Volkswagen sowie die Gesundheits- und Familienpolitik in Nazideutschland.