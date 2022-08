Samandar und Elham Setareh : Die orthopädischen Galeristen

Die Brüder Samandar (l.) und Elman Setareh in ihren Galerie-Räumen an der Königsallee vor Objekten von Dana Fiona Armour. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Keine Kunsthändler aus Düsseldorf haben in diesem Jahr mehr Künstler an Museen vermittelt als die Brüder Samandar und Elham Setareh. Außerdem arbeiten beide als Ärzte.

Von Helga Meister

Zwei Brüder aus Essen mischen den Düsseldorfer Kunstmarkt tüchtig auf. Sie starteten mit exquisiten Textilien auf der Cologne Fine Art, besitzen seit 2013 zwei Kunstgalerien auf der Königsallee, eröffneten eine junge Galerie für den Nachwuchs in der Carlstadt und sind seit einem Jahr in Berlin am geschichtsträchtigen Schöneberger Ufer vertreten, wo einst Größen wie Paul Klee, Wassily Kandinsky und Käthe Kollwitz präsent waren.

Angefangen hat alles mit Setareh Senior, der Ende der 1950er Jahre aus dem Iran nach Deutschland kam, um Medizin zu studieren und nebenbei ein erfolgreiches Teppichunternehmen gründete. Er heiratete eine Düsseldorferin aus Kaiserswerth, die bei Otto Piene an der Modeschule studiert hatte. Nach ihm studierten die Söhne Samandar und Elham Medizin in Essen, wurden Ärzte und eröffneten eine gemeinsame Praxis für Orthopädie in Essen. Zugleich bauten sie den Handel für exquisite Textilien erfolgreich aus. Erlesene Stücke aus Persien, Indien, China oder Tapisserien aus Frankreich machten sie berühmt.

info Weiterhin betreiben sie ihre Praxis in Essen Zweigleisig Die Setareh-Galerie ist die einzige Kunsthandlung, die von zwei Fachleuten der Kunst geführt wird, die zugleich Mediziner sind. Samandar und Elham Setareh praktizieren als Orthopäden in Essen und sind in der Kunst permanent auf der Suche nach neuen Talenten. Ausstellung Ab 1. September zeigen die Brüder Setareh an der Königsallee 27 Gemälde und Skulpturen von Tong Kunniao, wobei der Künstler die Ästhetik der alten chinesischen Malerei mit den Veränderungen einer neuen Zeit kollidieren lässt. Zur „dc open“ präsentieren sie an der Hohe Straße ab 2. September Kate Andrews, eine Künstlerin aus Toronto, die an der Hochschule in Bremen studiert hat.

2002 eröffneten sie eine Niederlassung an der Kö und nahmen an Messen wie Art München und Cologne Fine Art teil. Ihre Auftritte wurden berühmt, zeigten sie doch sogar Kostbarkeiten aus den Palästen etwa der französischen Könige. 2009 boten sie auf den Messen auch die ersten Gemälde der klassischen Moderne und der Postmoderne an. Der Übergang zur Galerie war gleitend.

Samandar Setareh beschreibt die Entwicklung: „Die textile und die bildende Kunst kamen bei unseren Sammlern zusammen. Sie fragten uns oft zu ästhetischen Dingen, und wir halfen ihnen, bestimmte Kunstwerke zu finden. Schließlich interessierten wir uns selbst immer mehr für qualitativ herausragende Kunst und nahmen das Publikum mit auf unsere Reise." 2013 eröffneten sie die Setareh Gallery neben der ursprünglichen Niederlassung an der Kö.

Sie bauten die Räume um, stellten ein Team zusammen und landeten einen Coup. Elham und Samandar Setareh unisono: „Wir wollten den Geist der Stadt und der Akademie in den Mittelpunkt stellen und die wunderbare Geschichte dieser Professoren nach 1945 präsentieren. So entstand eine Ausstellung von Beuys bis Albert Oehlen. Rosemarie Trockel händigte uns ihr Wollbild aus dem Kofferraum aus, und Markus Lüpertz wischte noch schnell mit einem Seidentuch über seinen Apollo. Zugleich konnten wir schon auf eine große eigene Sammlung zurückgreifen, die die Zeit bis heute widerspiegelte." Es wurde eine fulminante Schau.

2014 baten sie nach den Professoren die Jugend ins Haus, und die Studierenden standen Schlange. Die Galeristen entdeckten nun immer wieder neue Leute, nahmen Sebastian Riemer unter Vertrag, zeigten Vivien Greven als erste, stellten auf der Art Cologne und der Armory Show in New York aus und schauten von Anfang an auch über den Tellerrand. „Wir wollten sehen, was die Welt macht", so ihre Devise. So kamen iranische, chinesische, französische und amerikanische Künste ins Haus.

Inzwischen verwalten sie den Nachlass von Memphis Schulze und Achim Duchow, Gleichgesinnten und Freunden von Sigmar Polke. Die gebildeten Galeristen, denen die Renaissance wie die iranische Kultur der letzten Jahrtausende geläufig ist, organisieren nonstop Ausstellungen und bitten Künstler aus Europa, Asien und Amerika in ihre Räume. Sie suchen regelmäßig nach neuen Talenten in der Akademie und in den Rundgängen, reagieren auf Empfehlungen von Künstlern aus ihrem Programm und setzen niemanden vor die Tür, der einfach in der Galerie auftaucht.

Auf der Biennale in Venedig peilten sie die Ausstellung von Dana-Fiona Armour an, auf die sie schon in Paris ein Auge geworfen hatten. In gleißendem Licht präsentieren sie ihre organisch anmutenden Formen aus anorganischem Steatit, geht es doch um das Verschmelzen von Medizin, Wissenschaft und Bildhauerei in dieser neuartigen Kunst.