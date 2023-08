Premiere im Theater an der Kö Ein Abend mit zwei Könnern ihres Fachs

Bevor es im „Theater an der Kö“ losgeht mit der ersten Premiere der Spielzeit, wendet sich René Heinersdorff ans Publikum und sagt: „Wir gehen in die 30. Saison. Zum ersten Mal seit Corona habe ich das Gefühl, wieder richtig durchstarten zu können.“ Das mit dem Start passt perfekt zu dem Vehikel, das quer auf der Bühne parkt. Ein quietschgelb lakiertes englisches Taxi als einziges Requisit in der von Heinersdorff und dem Komponisten Harold Faltermeyer gemeinsam verfassten musikalischen Komödie „Brauchen Sie ´ne Quittung?“.