Ausstellung in Bonn Das Gespenst Hitler ist wieder da

Etwa in Heimerzheim, da fahren an Karneval 1952 Hitler und Göring als Symbole des Bösen im Papp-Panzer mit im Zug – als kritischer Beitrag zur Wiederbewaffnungsdebatte. Allensbach fragt in den 1950er Jahren, wie man Hitler einstufe: 22 Prozent nennen ihn einen großen Staatsmann, für elf Prozent ist er ein großer Führer. Die Nachkriegszeit ist auch die Zeit der Kontinuitäten: Die „Stunde Null“ gibt es nicht. Nazi-Parteigänger und Funktionäre erleben als neue Stützen der Gesellschaft in Wirtschaft, Polizeidienst und Politik ihre Renaissance. Und sind wieder wer. Während eine Überlebende des KZ Theresienstadt nach der Befreiung eine Fahrkarte in die Hand gedrückt bekommt, fahren sie nach Hause. Was ist zu Hause, wo ist es? Die Karte ist für Sowade das bedeutendste Exponat der Schau.