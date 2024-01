„Celebrating Bob Degen“ Ein Großmeister des Jazz-Klaviers kommt nach Düsseldorf

Von manchen Namen geht ein unwiderstehlicher Drive aus. Hört man sie, schwirren sofort zahllose Assoziationen durch den Kopf. Berklee ist so ein Name. Das Berklee College of Music in Boston ist eine der großen Kaderschmieden der Jazz. Wer da alles studiert hat: John Abercrombie, Gary Burton, Branford Marsalis, Bill Frisell, Brad Mehldau, Pat Metheny, Jackie Terrasson, Joe Zawinul, Charlie Mariano, Al Di Meola.