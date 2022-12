Düsseldorfer Band Bloodflowers Vom Gitarrenlehrer inspiriert

Der Sound stand auch bald fest, es sollte in Richtung Psychedelic Rock gehen. Nadia war durch ihren Gitarrenlehrer auf die Musik der 70er aufmerksam geworden. Er machte sie mit Pink Floyd oder Led Zepplin bekannt. „Mit 16 habe ich ganz viel in diese Richtung gehört, weil mir die Soundeffekte so gut gefallen haben. Allein wenn ich an das St. Pepper Album der Beatles denke, mit all diesen Klangexperimenten, die haben mich sehr berührt“, schwärmt Nadia.