Sänger der Einstürzenden Neubauten Warum gehen Sie barfuß auf die Bühne, Blixa Bargeld?

Auf der Platte gibt es Verse, die Jahrzehnte in den Hirnen des Publikums überwintern können. Oft sind sie schön: „Wo vorher keine Tür war, da mach ich dir jetzt auf.“ Manchmal schräg: „Der Müll wird ausgewurzelt, ein Solitär wird hergerollt.“ Und gelegentlich ein einziges reformpädagogisches Synapsen-Chaos: „Feeling very Pestalozzi, feeling very A.S. Neill.“