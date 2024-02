„Jesus-Passion“ in Kaiserswerth Mahnendes Werk der Versöhnung

Dieses Werk ist aktuell wie kaum ein anderes. Mit seiner „Jesus-Passion“, die am 7. Juni 1985 auf dem Evangelischen Kirchentag in Düsseldorf uraufgeführt wurde, hat der Düsseldorfer Komponist Oskar Gottlieb Blarr eine Passionsgeschichte ohne Antijudaismus komponiert. Das Werk versteht sich „als Beitrag zum Befriedungs- und Versöhnungsprozess zwischen Juden und (deutschen) Christen“. Jetzt wird das eindrucksvolle Opus in Düsseldorf aufgeführt: am 17. März um 15 Uhr in der Basilika Kaiserswerth. Die Leitung hat Susanne Hiekel.