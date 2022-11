Fortsetzung des Marvel-Hits : Der neue „Black Panther“ beginnt mit einer Schweigeminute

So geht es weiter in der Black Panther-Fortsetzung „Wakanda forever"

Nach dem Tod von Hauptdarsteller Chadwick Boseman stand die Fortsetzung des Kinohits in den Sternen. Nun ist „Black Panther: Wakanda Forever“ da. Und die Handlung reicht bis tief in den Atlantik.

Als Marvel 2018 die Comic-Verfilmung „Black Panther“ auf den Markt brachte, war die Zeit mehr als reif für einen schwarzen Superhelden. In Papierform war die Figur bereits 1966 als Reaktion auf die schwarze Bürgerrechtsbewegung und die Gründung der militanten „Black Panther Party“ entstanden. Aber auf der Kinoleinwand ließ die Revitalisierung des Superhelden mit afrikanischen Wurzeln lange auf sich warten. Erst als die #OscarsSoWhite-Kampagne 2013 massiv auf die fehlende Präsenz afroamerikanischer Filmschaffender in Hollywood aufmerksam machte und sich auf den Straßen die ersten Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung formierten, brachte Marvel den Film ins Kino.

Mehr 1,3 Milliarden Dollar spielte Ryan Cooglers „Black Panther“ weltweit ein – mehr als die Konzernflaggschiffe „Thor“, „Iron Man“ und „Captain America“ mit ihren hellhäutigen Posterboys. Chadwick Boseman verkörperte mit einer tiefenentspannten Präsenz die Titelfigur, die ihre Coolness jenseits bewährter Macho-Attitüden entwickelte. Als Boseman 2020 im Alter von 43 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung starb, war eine Fortführung des Franchises ohne ihn zunächst kaum vorstellbar.

Info Infos zum Filmstart Der Film Offizieller Kinostart in Deutschland: 9. November, Länge 162 Minuten, Genre: Actionfilm, Altersempfehlung für Kinder ab zwölf Jahre. Marvel-Universum „Black Panther 2" schließt im November 2022 die 4. Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU) ab. Im Februar 2023 soll es weitergehen mit „Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

Aber natürlich geht das kommerzielle Leben weiter. Und so beginnt das Sequel „Black Panther – Wakanda Forever“ nun mit einer Ehrung des Schauspielers und bindet die Trauer um dessen Tod direkt in die Handlung ein. Ein umfangreicher Prolog ist dem plötzlichen Sterben und der Beerdigung des Filmhelden gewidmet. Wenn danach die Buchstaben des Marvel-Logos auf der Leinwand erscheinen, spiegeln sich darin nicht wie üblich die diversen Figuren des Comic-Universums, sondern – gleich einer filmischen Schweigeminute – allein die Bilder Chadwick Bosemans.

In der neuen Storyline übernimmt nach dem Tod des Regenten dessen Mutter Ramonda (Angela Bessett) die Macht in Wakanda – jenem geheimen Königreich, das sich im Herzen Afrikas von der Weltgeschichte abgekoppelt und zu einem hochtechnisierten Utopia entwickelt hat. Das lichtdurchflutete Metropolis ist eine machtvolle Comic-Fantasie. Sie zeigt in schillernder Computeranimation, was aus dem geschundenen Kontinent hätte werden können, der von weißen Kolonisatoren unterjocht und durch den Sklavenhandel und die Plünderung der Rohstoffe ausgeblutet wurde. Der technische Fortschritt in Wakanda gründet sich auf einer solchen Ressource. Das Wundermetall Vibranium weckt immer wieder die Begehrlichkeiten von Finsterlingen und amerikanischen Geheimdienstlern, die nach dem Tod des Königs vergeblich versuchen zu intervenieren. Ramonda bringt die gefangen genommenen Söldner gleich mit zur UNO-Konferenz nach Genf, wo das mächtige Wakanda als Gefahr für den Weltfrieden diffamiert wird.

Aber wie sich bald herausstellt, lauert die wirkliche Gefahr nicht im afrikanischen Dschungel, sondern in den Tiefen des Atlantiks. Dorthin hat sich unter der Führung von Namor (Tenoch Huerta) im 16. Jahrhundert ein südamerikanisches Ureinwohnervolk vor spanischen Konquistador geflüchtet. Auf dem Meeresgrund wurde ebenfalls mithilfe von Vibranium die Unterwasserstadt Talokan erbaut. Als ein amerikanisches Forscherteam das Wundermetall im Atlantik aufspürt, ist Namor fest entschlossen dem imperialistischen Treiben auf der Erdoberfläche ein Ende zu bereiten. Er hofft, mit Wakanda einen Alliierten für den geplanten Vernichtungsfeldzug zu gewinnen. Als Ramonda und Prinzessin Shuri (Letitia Wright) sich der Allianz verweigern, gerät auch das afrikanische Königreich ins Visier des rachsüchtigen Meereskönigs.

Gleich zwei prachtvolle Fantasy-Welten präsentiert Regisseur Ryan Coogler und spart dabei nicht an visuellen Schauwerten, die sich in diesem Film nicht nur in genreüblichen Schlachtsequenzen, sondern ebenso in poesievollen Welterkundungen entfalten. Auch wenn die Konflikte zwischen habgierigen Amis, kriegslüsternen Unterwasserlingen und wackeren Wakanderinnen über 160 Filmminuten ein paar Längen generieren, überzeugt „Wakanda Forever“ dennoch durch seine emotionale Hardware.