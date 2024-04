Black Box zeigt Parajanov-Retrospektive Ein Kinorebell und Postmodernist

Nach einem Studium am Staatlichen Filminstitut Moskau entstand Anfang der 1950er Jahre sein erster Kurzfilm „Moldowskaja skaska“, und kurz darauf gab Parajanov sein Spielfilmdebüt „Teni Sabytich Predkow/Feuerpferde – Schatten vergessener Ahnen“. Darin wich der Regisseur schon deutlich von den staatlichen Vorgaben ab und widmete sich der Folklore und dem Glauben der Bergbauern. 1965 bekam er dafür internationale Anerkennung. Sein Film gewann den Großen Preis des Filmfestivals Internacional de Cine de Mar del Plate in Rom und eine Auszeichnung der British Academy of Film und Television Arts. In seiner Heimat kam Parajanov dagegen auf den Index. Sein Folgeprojekt „Kiewskie Freski – Die Fresken von Kiew“ musste er abbrechen. Das Material wurde ins Archiv verbannt.