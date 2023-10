Bistum Aachen veröffentlicht Klarnamen von Tätern „Für viele muss es ein Schock sein“

Im Aachener Bistum treffen diese Kriterien auf insgesamt 53 Personen zu, davon sind 52 Priester gewesen. Unter den mutmaßlichen Tätern, deren Namen jetzt an die Öffentlichkeit gelangen werden, findet sich auch der 1986 verstorbene Weihbischof August Peters. Er war in Mönchengladbach zur Schule gegangen und nach seinem Studium der Philosophie und Theologie 1958 in Aachen zum Priester geweiht worden. Als Kaplan war er in Setterich und Schiefbahn tätig, gründete 1963 das Hilfswerk „Aktion Mission und Leprahilfe“, wurde später Dekan in Willich und Pfarrer an der Pfarrkirche Liebfrauen in Krefeld. Am 6. April 1981 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof.