Bistum Aachen : Ahnenforscher können Kirchenbücher jetzt online einsehen

Aachen Das Bistum Aachen digitalisiert seine Kirchenbücher. Rund 80.000 Seiten von 400 Büchern aus 100 Pfarreien sind ab jetzt online. Familienforschern, Geschichtsinteressierten und Wissenschaftlern kann das neue Portal die Recherche erleichtern.

Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Trauungen und Todesfälle – in Kirchenbüchern, sogenannten Matrikeln, finden nicht nur Ahnenforscher und Wissenschaftler spannende Zeugnisse. 819 Originale aus dem Bistum Aachen beherbergt das Bischöfliche Diözesan-Archiv Aachen in der ehemaligen Kirche St. Paul.

Bisher mussten Interessierte, um in den Kirchenbüchern zu recherchieren, persönlich im Archiv vorbeischauen. Das ist ab sofort für die meisten Bände nicht mehr notwendig. Mit ungefähr 80.000 digitalisierten Seiten aus circa 400 Büchern aus 100 Pfarreien geht das Bistum Aachen auf der Online-Plattform Matricula jetzt an den Start. „Weitere Kirchenbücher sind bereits digitalisiert, so dass das Angebot ständig erweitert wird. Zudem kommen aus den Pfarreien weitere Ablieferungen, die nach und nach bearbeitet werden“, sagt Beate Sophie Fleck, Leiterin des Diözesan-Archivs.