Zum Auftakt der katholischen Bischofskonferenz in Fulda : Bischof Georg Bätzing ruft Amtsbrüder zur Umkehr auf

Bischof Georg Bätzing (hinten in der Mitte), Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, beim Auszug nach dem Eröffnungsgottesdienst in Fulda. Vor ihm gehen Kardinal Rainer Maria Woelki (links) und Kardinal Reinhard Marx. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Fulda Mit dem Appell, Mut zur Veränderung zu haben, eröffnete der Limburger Bischof Georg Bätzing die Herbstvollversammlung. Diese Botschaft griff Bischof Heiner Wilmer aus Hildesheim auf und forderte eine Modernisierung der katholischen Sexualmoral.

Der Auftakt war inspirierend und kräftig mit der Predigt des DBK-Vorsitzenden Georg Bätzing, der zu früher Stunde im Dompfarrzentrum zu Fulda mit seiner Eröffnungspredigt erst einmal reinen Tisch machen wollte. „Wenn wir über Macht und Gewaltenkontrolle in der Kirche, über eine neue Kultur von Leitung und Priestersein, über Frauen in Diensten und Ämtern strittig diskutieren und über den Wert einer orientierenden Morallehre, dann braucht es den Geist und den Mut zur Umkehr“, sagte der 60-jährige Limburger Bischof. Und den versammelten Brüdern im Bischofsamt rief er zu: „Kehrt um! Denkt neu!“ Und das sei „in der Tat mehr und anders als bloß etwas Anpassung und Fortschreibung“. Weil nach seinen Worten alles darunter „der Wucht des auslösenden Skandals und der Dramatik der Entkirchlichung nicht gerecht“ wird.

Diese Szene sei für ihn beispielhaft geworden. Weil sich an ihr, so Bätzing, „paradigmatisch Elemente wachsender Distanz zwischen Evangelium und Kultur verdeutlichen lassen, die immer tiefere Kluft, die Verständigung erschwert und evangelisierende Impulse ins Leere laufen lässt.“ Sein finsteres Fazit: „Wir reden und laufen im wahrsten Sinn aneinander vorbei.“

Am ersten Tag stand eigentlich Afghanistan auf der Tagesordnung. Und Militärbischof Franz-Josef Overbeck plädierte dann auch dafür, aus den Erfahrungen dieses Einsatzes zu lernen und mehr auf die Religion und Kultur des jeweiligen Landes zu achten. „In Bündnisstrukturen sollten wir uns abgewöhnen, zu glauben, wir könnten noch postmoderne Kolonialkriege führen und gewinnen“, so der Ruhrbischof am Rande der Herbstvollversammlung. Dennoch hallten die Predigtworte nach. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer (60) ergänzte Bätzings Worte mit seiner Forderung: „Natürlich müssen wir uns verändern“ – insbesondere in der Sexualmoral. Es dürfe nicht sein, dass die Kirche sich weiter auf eine Sexualmoral stütze, die auf den heiligen Augustinus im 5. Jahrhundert zurückgehe und Erotik und Sexualität außerhalb der Ehe ausschließlich als Sünde verstehe, so Wilmer.