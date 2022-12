Der Bischof von Münster zum Weihnachtsfest „Jesus sitzt unter den Menschen im Luftschutzkeller“

Interview | Münster · Wir befinden nach den Worten von Bischof Felix Genn in einer dramatischen Situation, in der Welt mit all ihren aktuellen Krisen – und in der Kirche. Auch mit Blick auf das Jesuskind sagt er: „Demut würde uns gut anstehen.“

21.12.2022, 17:30 Uhr

Der Münsteraner Bischof Felix Genn. Foto: Achim Pohl / Bistum Münster

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion