Abschluss der Deutschen Bischofskonferenz Bischof Bätzing: „Alles muss auf den Tisch, auch wenn Denkmäler fallen“

Nach einem Missbrauchsurteil des Kölner Landgerichts und der Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 300.000 Euro kam auf der Vollversammlung auch der Vorschlag des Betroffenenbeirats auf den Tisch der Bischöfe, künftig Grundpauschalen in drei Kategorien an Betroffene zu zahlen. Das aber lehnten die deutschen Bischöfe ab. „Wir halten eine individuelle Fallbetrachtung, die sich an den Schmerzensgeldzahlungen der öffentlichen Gerichte orientiert, für gerechter“, so Bätzing. Zumal zivilrechtliche Klagen – wie unlängst in Köln – nicht ausgeschlossen würden, sondern eine Ergänzung darstellten. Bätzing betonte noch einmal, dass beim kircheneigenen Verfahren der Anerkennungsleistungen sexueller Missbrauch nicht voll bewiesen werden müsse. Es genüge, dass der Vortrag des Betroffenen plausibel sei. Bis Ende August seien insgesamt 2419 Anträge eingegangen, 2198 davon wurden bislang beschieden.