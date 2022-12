Konzert in Düsseldorf Billy Talent lassen die Halle beben

Die Neonstrahler in der Mitsubishi Electric Halle werden wieder angeschaltet, damit die Roadies direkt beginnen können, die Bühne abzubauen. „Don’t Worry Be Happy“ von Bobby Mc Ferrin tönt aus den Lautsprechern. Das Konzert von Billy Talent ist gerade Mal ein paar Sekunden vorbei. Die Zuschauer verlassen den Innenraum, einige von ihnen humpelnd. Manchmal gestützt von einem Freund. Am nächsten Tag wird sich der eine oder andere Fan noch an den Auftritt der vier Kanadier vor rund 6000 Fans erinnern: Der Knöchel schmerzt, der Nacken brennt, ein blauer Fleck drückt.