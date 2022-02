Künstlerin Katharina Fritsch : Von Düsseldorf zur Biennale nach Venedig

Katharina Fritsch zeigt zum vierten Mal ihre Werke auf der internationalen Kunstausstellung in Venedig. Die Bildhauerin ist auf der Biennale die einzige Künstlerin aus Düsseldorf.

Was der blaue Hahn für die Engländer noch heute ist, war einst der grüne Elefant für die Düsseldorfer in der Kunstsammlung NRW, K 21. Lebensgroß und bis in die kleinste Hautfalte dem Original im Bonner Naturkundemuseum nachgebildet, begrüßte er die Besucher aus der Bel Etage, die damals noch das Tageslicht und die Blicke von außen einließ. Der damalige Leiter des K 21, Julian Heynen, ließ das Fenster ausbauen, damit das prächtige Tier nach seinem Abstecher in der Tate Modern wieder am Kaiserteich landen konnte. Nicht für immer. Heute überdauert die Leihgabe der Künstlerin die Zeiten in einer Scheune. Doch immerhin sind die tiefsinnigen, doppeldeutigen Figuren von „Mann und Maus“ sowie „Mönch, Arzt und Dealer“ weiterhin in der Kunstsammlung zu bewundern.