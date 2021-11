Preisgekrönte Fotografien : Der Fotograf und der Boxer

Thomas Hoepker fotogafierte den Boxer Muhammad Ali 1966 in Chicago. Foto: Thomas Hoepker/Leica Galerie

Düsseldorf Thomas Hoepker fotografierte für die weltberühmte Agentur Magnum. Eine Auswahl seiner Bilder zeigt die Leica-Galerie an der Kö noch bis Samstag.

Von Helga Meister

1913 erfand Oskar Barnack eine Leica-Kleinbildkamera und meldete sie 1920 zum Patent an. Es wurde die Sternstunde der Fotojournalisten mit der Kamera in der Hosentasche. Seit 1980 wird in seinem Namen ein Wettbewerb ausgelobt, der den besten Dokumentaristen der Welt gilt. Einer von ihnen ist Thomas Hoepker, Jahrgang 1936, der mit seinen Serien zu Muhammad Ali und dem Schah von Persien weltberühmt wurde. Noch bis Samstag stellt er in der Leica-Galerie an der Kö aus, einem Zentrum der Fotokunst, das viel zu wenig bekannt ist.

„Wanderlust“ nennt sich die Schau. Die Bilder stammen aus einer Zeit, als die Illustrierten noch Fotografen beschäftigten, die den Lesern die große weite Welt ins Wohnzimmer brachten. Hoepker war nicht auf Events oder Kriegsschauplätze erpicht, sondern konzentrierte sich auf politische und soziale Situationen. Seine Aufnahmen verdichten die Zeit. Er betont denn auch, er sehe sich nicht als Produzent von Bildern für Kunstausstellungen, sondern als Reporter und Dokumentarfotograf. Er beklagt aber auch, dass die Epoche der großen Reisen in die weite Welt vorbei sei, weil kein Verlag mehr dafür zahlt. Als freier Fotograf müsse man sich das Geld selbst besorgen.

Info Bilder aus Europa, Asien und Amerika Vita Als 23-Jähriger veröffentlichte Thomas Hoepker die ersten Fotos in „Twen“, kurz darauf wurden seine Aufnahmen in „Kristall“ und „Stern“ abgedruckt. Mit 27 Jahren war er „Meister der Leica“, wurde in den Elite-Club von Magnum aufgenommen, dessen Präsident er zeitweilig war. 2014 erhielt er den Leica „Hall of Fame Award“. Er lebt in New York. Ausstellung „Wanderlust“ zeigt ein Panorama aus Europa, Asien und Amerika. Die Galerie im Leica Store, Kö 60, wird von Ulla Born geleitet, die auf Wunsch die Fotos erklärt. Öffnung bis 6. November, wochentags 10 – 19 Uhr. Am 6. November ab 15 Uhr wird Thomas Hoepker mit seiner Frau Christine Kruchen erwartet.

Sein Können zeigt sich beim Besuch von Schah Reza Pahlavi 1962 in Isfahan. Offensichtlich hat die Majestät den Rolls Royce gerade verlassen, der Teppich ist ausgerollt. Ein Bauer kniet vor ihm nieder und küsst nichts als die Schuhe. Das Bild zeigt kein Porträt des Herrschers, sondern zwei Hosenbeine und die dazu gehörenden gewienerten Schuhe mit einer Spur vom Wüstensand. Der Flanellstoff ist akkurat gebügelt, darüber hängt ein Zipfel des Tuchmantels. Was zählt, ist die Szene der Unterwerfung. Der Bauer ist mit der Nasenspitze auf den Schnürsenkeln angekommen und wird gleich seinen Kuss aufs schwarze Leder verschwenden. Ein Foto als Symbol des autoritären Regimes. Auch wenn der Schah dem Mann mit jovialer Geste aufhilft, scheint im Rückblick auf die Szene das Ende des Machthabers mitgeliefert zu sein. 1979 wird der Schah gestürzt und verlässt den Iran.

Eine berühmte Serie in den 1960er Jahren gehört dem Boxerstar Muhammad Ali. Hoepker war fasziniert von diesem Typ, der ihm genau im richtigen Moment die Boxerfaust beinahe in die Kamera schob. Aber Ali liebte auch seinen Fotografen und sprang für ihn fast von der Brücke in seine Leica. Wenn Ali und Thomas mit dem Wagen durch die Gegend fuhren, gab es auch Zwischenstopps in einem Bäckerladen, wo Ali mit seiner Geliebten flirtete.

Die Ausstellung beginnt mit den Ruinen im Nachkriegsdeutschland und hoffnungsvollen Jungen, die auf den Steinen sitzen und quasseln. 1958 trifft er in Kalabrien auf ein Waisenkind, das mutterseelenallein am Tisch vor zwölf leeren Tellern sitzt und auf die Suppe wartet. Auch im westdeutschen Wirtschaftswunderland findet er das Elend bei alleingelassenen Alten und alterslosen Kindern, die mit skeptischen Blicken in die Zukunft schauen.

Immer wieder taucht er in Ostdeutschland auf. Zur Zehn-Jahresfeier der DDR, anno 1959, fällt die Kamera auf einen verträumten Fahnenträger, aber auch auf eine wohlgenährte Frau, das DDR-Fähnchen vor den Augen, so dass der Blick verdeckt bleibt. Halb im Bild neben ihr ein mit Orden behängter Mann. Von 1974 bis 1976 lebte er sogar mit seiner damaligen Frau, der Stern-Journalistin Eva Windmöller, in der DDR und entdecket etwa zwei junge Verliebte, die neben einem russischen Militärfahrzeug hocken.