Veranstaltung „Plopp“ im Jungen Schauspiel : Ein Lesefestival für kleine Bücherwürmer

Buchautor und Illustrator Martin Baltscheit übernahm die künstlerische Leitung des Festivals. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Mit „Plopp", dem ersten Bilderbuchfestival, schließt sich eine Lücke im Literaturangebot für den Nachwuchs. Zwei Tage lang drehte sich im Jungen Schauspiel alles um Lesefutter für die Kleinsten. Die Idee dazu entstand am Küchentisch.

Am ersten Ferienwochenende wimmelte es im Jungen Schauspiel von kleinen Lesefans. „Plopp“, das erste Bilderbuchfestival lockte mit einem ebenso bunten wie kreativen Programm. „Wir wollen zeigen, wie vielfältig Bilderbücher sein können“, erklärte Anja Urbschat-Happ vom Local Book Shop in der Carlstadt die Idee. „Entstanden ist sie am Küchentisch zusammen mit Martin Baltscheit“, verriet die engagierte Buchhändlerin. Kinderbuchautor Baltscheit war so begeistert, dass er die künstlerische Leitung für das Festival übernahm, das künftig regelmäßig einmal im Jahr mit wechselnden Autoren stattfinden soll.

Der Auftakt am ersten Oktoberwochenende war schon einmal vielversprechend. Die kleinen Bücherwürmer konnten nicht nur Autoren wie Martin Baltscheit und Max Fiedler kennenlernen, ihnen Löcher in den Bauch fragen oder ihren Geschichten zuhören. Sie hatten auch die Gelegenheit zu lernen, wie etwa ein Bilderbuch entsteht. Exklusiv hatte Max Fiedler, dessen Arbeiten gerade auch im NRW-Forum in der Streetart-Schau „Wonderwalls“ zu sehen sind, dafür aus „Herr Elefant und Frau Grau gehen in die Stadt“ zehn Seiten für eine Ausstellung zusammengestellt, die zeigten, wie aus einer Skizze ein Comic wird.

Bilderbücher leben nicht nur von guten Texten, sie brauchen überzeugende Illustrationen. Am Beispiel von Martin Baltscheits inzwischen schon zum Kult gewordenen Löwengeschichten, konnten die Kinder auf Tablets im Foyer spielerisch lernen, wie der König der Tiere zum Helden ihrer eigenen Bildergeschichte wird. Dabei kam eine Technik zum Einsatz, die zwei Japaner entwickelten und ohne die heute kaum noch ein Paket-Shop auskommt, der eine digitale Unterschrift vom Kunden braucht: „Die Kids können mit einem Stift direkt auf dem Display malen und die passenden Farben oder Pinsel auswählen“, erklärte Juliet, die mit ihren Wacom-Kollegen den Workshop anbot, das kinderleichte Prinzip.