Jutta Haeckel stellt bei Boa-Basedonart aus Öko-Organismus in Farbe

Jutta Haeckel hatte schon immer einen Hang in die Ferne, studierte auch am Goldsmith College in London, hielt sich in New York auf, aber lebt seit 2004 in Düsseldorf. Seit 2018 lehrt sie an der amerikanischen Alfred Universität, einer Schule für Kunst und Design, die einen Masterstudiengang für Malerei auch in Düsseldorf hat. Dort werden sieben handverlesene Studierende ausgebildet, zahlen für deutsche Verhältnisse hohe Studiengebühren, aber beteiligen sich an Austauschprogrammen europäischer und amerikanischer Bildungssysteme. Das „Studio" für das zweijährige internationale Programm in Düsseldorf liegt an der Mindener Straße.