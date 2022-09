Biffy Clyro in Düsseldorf :

James Johnston von Biffy Clyro tourt mit seinen Bandkollegen derzeit durch Deutschland. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Ulrich Stamm

Düsseldorf Die Songs der schottischen Band Biffy Clyro erinnern an alte Indie-Club-Zeiten. Das Publikum in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle hatten die drei Musiker von Anfang an im Griff.

Von Jörg Klemenz

Was für eine Rock-Show an einem verregneten Montagabend in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle! So oder so ähnlich könnte man das Konzert der schottischen Band Biffy Clyro vor rund 5000 Fans in einem Satz zusammenfassen. Aber: So richtig trifft es das noch nicht ganz.

Die aufgebauten Brezel-Stände laufen gut. Einige Konzertbesucher rennen mit T-Shirts einer bekannten Düsseldorfer Punkband durch die Halle. Die Bühne wirkt aufgeräumt. Verstärker, Schlagzeug und Co: Alles in Weiß gehalten. Schick sieht das aus. Dann: Die Lichter der Halle erlöschen und „Also sprach Zarathustra, OP. 30“ ertönt. Das kennt jeder. Jedoch nicht so. Die Bläser klingen schief. Äußerst schief. Ein paar der Zuschauer lachen. Aber der Effekt ist gewollt. Die schiefen Töne gehen fließend über in den Anfang von „DumDum“.

Leise betritt die Band die Bühne. Noch ist es dunkel. „Everything’s great, it’s all been a pleasure / Nothing has changed, life couldn’t be better“ singt Simon Neil mit hauchzarter Stimme ins Mikro. Einen schwarzen Leder-Trenchcoat hat er übergezogen. Rotes Licht durchflutet die Halle. Und weil sich diese Nummer so herrlich atmosphärisch entwickelt, entwickeln sich mit ihr auch die Licht-Effekte in zum Teil zuckende Strato-Blitze. Die Fans sind geflasht von diesem Auftakt, genau wie von dem direkt folgenden Song „A Hunger in Your Haunt“. Etwas Monumentales hat der. Mitsingen können die 5000 da: „Whoa-oh-oh-oh!“

Und mittanzen. Wie zum Beispiel bei „Who’s Got a Match?“ Überhaupt erinnern einige Lied-Passagen der 1995 gegründeten Band an alte Indie-Club-Zeiten zu Beginn des neuen Jahrtausends. Als man sich zu den Sounds von The Killers, Franz Ferdinand und Konsorten bis tief in den Morgen hinein bewegte. Die Knochen der größtenteils Mittvierziger halten das noch aus. Heute Abend jedenfalls. Das macht Spaß.

Und Biffy Clyro? Die spielen sich zwischendurch immer wieder in eine Art Trance, in eine Art Tunnel. Beinahe ist es so, als würden ihre Songs leben und das von ihnen einfordern. Als hinge die Band am Haken ihrer eigenen Kreationen, die manchmal kantig, manchmal hoch fragil daherkommen. Es ist eine Kunst, das so hinzubekommen.