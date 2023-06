Konzert in Köln Beyoncés Überwältigungs-Show unter der Discokugel

Keine schlechte Idee für den Anfang einer solchen Show: Gleich mal zeigen, wo der Hammer hängt. Beyoncé singt also direkt eine Handvoll Nummern, an der sich andere die Zähne ausbeißen würden. Sie hüpft leichtfüßig über die Oktaven, zum Teil a cappella. Sie macht aus dem ausverkauften Rheinenergiestadion ein Reine-Energie-Stadion und knipst zwischendrin immer mal wieder ein 24-Karat-Lächeln an. Dann singt sie „River Deep - Mountain High“, jenen Song, mit dem die kürzlich verstorbene Tina Turner einst zur Königin wurde. Verneigung, Statement, Bewerbung. Müngersdorf City Limits.