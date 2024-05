„Lives Outgrown“ Beth Gibbons vertont die Körperwärme

Das zweite Lied auf dieser Veröffentlichung ist - ja, das darf man Ende Mai bereits sagen! - eines der schönsten Lieder, die 2024 veröffentlicht werden. „Floating On A Moment“ ist unwahrscheinlich schön, und wie unwirklich wunderbar es klingt, wie phantastisch, das zeigt die erste Assoziation, die einem dazu in den Sinn kommt: Als versammelten sich Meerjungfrauen und Wassermänner an einem Tiefsee-Lagerfeuer, um Beth Gibbons bei der Aufführung eines submarinen Folklieds zu begleiten.