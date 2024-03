Besuch beim WDR-Rundfunkchor Mit Sir Simon im La-La-Land

Vor allem weiß er, was er wann wie sagen muss. „Hier brauche ich einen Heiligenschein im Frauenchor“, lacht er und blinzelt zu den Altistinnen, die zurücklachen und sogleich etwas Engelhaftes in ihren Sound zaubern. Bei heimtückischen hohen Tönen schaut Halsey die Sopranistinnen aber gar nicht an, das nimmt den Druck von ihnen und macht den Einsatz noch schwebender, unverkrampfter. Anderswo werden die Wölkchen vertrieben, da möchte es Sir Simon „wirklich, wirklich laut“. Dann legen die Kohlenmänner aus dem Bass eine solche Schippe für den Klang nach, dass man um die Statik des Funkhauses bangt. Hier merkt man, dass das oftmals kammermusikalisch ausgerichtete Klangideal vieler Dirigenten von heute nur begrenzt sinnvoll ist. Wenn man ein Fortissimo bei einer Bruckner-Stelle braucht, in der auch theologisch die Welt aus den Angeln gehoben wird, dann hilft einem kein freundliches Forte weiter. Manchmal braucht Musik kunstvoll geformte Gewalt, um das Wesentliche auszudrücken.