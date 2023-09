Bestseller-Autor Marc Elsberg „Die Klimakleber machen einen strategischen Fehler“

Die Apokalypse ist eine gute Freundin von Ihnen: In „Blackout“ ging es um den europaweiten Stromausfall, in „Zero“ um den gläsernen Menschen, in „Helix“ um Genmanipulation und in Ihrem aktuellen Thriller „°C Celsius“ um Erderwärmung und Klimakrise. Wovor fürchten Sie sich am meisten?