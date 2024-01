Anonymer Aufruf sorgt für Debatten Künstler sollen Deutschland boykottieren

Die 83-Jährige ist in jüngerer Vergangenheit mit weiteren israelfeindlichen Petitionen aufgefallen. So setzte Ernaux ihre Unterschrift bereits 2018 unter einem Aufruf, die Kultursaison „Frankreich-Israel“ zu boykottieren; 2019 unter einen Aufruf, den Eurovision Song Contest in Israel zu verhindern; schließlich vor einem Jahr unter eine Petition mit der Kritik, Israel mache Palästina zur Kolonie. Im Hause Suhrkamp könnte es Gespräche darüber geben, wie angemessen es ist, eine israelfeindliche Autorin zu verlegen. Seit 1990 gehört zu Suhrkamp der traditionsreiche Jüdische Verlag, der auf dem Zionistischen Kongress 1901 in Basel gegründet wurde. Nach Angaben des Suhrkamp-Verlags unternimmt man damit „im Bewusstsein der von Deutschland im 20. Jahrhundert ausgegangenen Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden eine Arbeit des Eingedenkens“.