Neuer Roman des Bestsellerautors : Schlink schreibt DDR-Geschichte

Info

Das neue Buch „Die Enkelin“ erscheint im Verlag Diogenes (368 Seiten, 25 Euro).

Der Autor Bernhard Schlink wurde 1944 bei Bielefeld geboren. Der Jurist lebt in Berlin und New York. Mit seinem Roman „Der Vorleser“ erlangte er Weltruhm. Das Buch wurde in 50 Sprachen übersetzt und 2008 mit Kate Winslet, Ralph Fiennes, Bruno Ganz, Hannah Herzsprung, Matthias Habich und Burghart Klaußner verfilmt.