Spitzenorchester in Düsseldorf : Berliner Weise

Die Musiker der Berliner Philharmoniker bei ihrem Konzert unter Tugan Sokhiev in der Düsseldorfer Tonhalle. Foto: Monika Rittershaus

Düsseldorf Die Berliner Philharmoniker gaben unter Leitung des russischen Dirigenten Tugan Sokhiev ein Konzert in der Düsseldorfer Tonhalle. Es war die auswärtige Generalprobe für ihr heimisches Waldbühnen-Konzert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Wolfram Goertz Von Wolfram Goertz Autorendetails aufklappen Wolfram Goertz ist Kulturredakteur bei der "Rheinischen Post". zum Autorenprofil

Zu den Sehnsuchts­orten des gutbürgerlichen Klassikkonsumenten, der in engen Sitzreihen und einschnürenden Krawatten neben betäubend parfümierten Damen der Musik Beethovens zu lauschen pflegt, zählt seit eh und je die Berliner Waldbühne. Dort darf man an lauen Sommerabenden Bulletten zum „Bolero“ verzehren, nach einer zischenden Berliner Weiße vornehm rülpsen und – auf der Thermodecke liegend – seinen Bauch in die Berliner Luft strecken. Nicht einmal Heinrich Zille, der Philosoph des geistreichen Ausruhens, hätte dieses Szenario besser erfinden können.

In der Düsseldorfer Tonhalle gehen bei der Neuauflage eines aktuellen Berliner Waldbühnenkonzerts nur der laue Sommerabend und eine eher legere öffentliche Kleidung in Erfüllung, natürlich nicht unter freiem Himmel, auch wenn die Sterne im Saal als Restposten des früheren Planetariums nach Kräften funkeln. Immerhin ist manches Musikstück trefflich dazu angetan, die Illusion von Sonne, Freizügigkeit, Sinnlichkeit und Exotik zu wecken. Zum Beispiel Maurice Ravels Liedzyklus „Shéhérazade“, der von der wunderbaren französischen Mezzosopranistin Marianne Crébassa mit explodierender Glut und gurrender Verführungskraft – unter tätiger Mithilfe eines elegant wallenden roten Kleides –vorgetragen wird. Crébassa singt das, als würden die Geschichten aus 1001 Nacht als Form poetischer Unwiderstehlichkeit in diesem Moment akut.

info Das Berlin-Konzert wird im Fernsehen übertragen Waldbühne Das Tonhallen-Konzert wird am Samstag, 29. Juni, in der Berliner Waldbühne wiederholt und ab 20.15 Uhr auf 3sat und im rbb-Fernsehen live übertragen. Auf dem Programm stehen ebenfalls Werke von Ravel und Prokofieff. Internetseite www.berliner-philharmoniker.de

Es steht außer Frage, dass das Publikum natürlich vor allem der Berliner Philharmoniker wegen gekommen ist. Es handelt sich bei dieser Eliteformation um diejenige deutsche Nationalmannschaft, die höchst selten in Bedrängnis gerät, geschweige denn ein Spiel verliert. Traditionell in schwarz-weißem Dress auf dem Tonhallen-Podium sitzend, verkörpern die Berliner eine höchstinstanzliche Würde und Weisheit, an der nur schwer zu mäkeln ist. Und es ist auch fast egal, wer diesem Präsidium des guten Tons abendlich vorsteht. Das Orchester bewahrt seine Qualität gleichsam in sich und öffnet den Tresor aus Tradition und Trainingsstand nur zu Konzerten.

Woran erkennt man, wie gut ein Orchester ist? Für solche Fragen ist das Programm des Abends fabelhaft geeignet, denn der Ravel-Zyklus wird umrahmt von zwei Meisterwerken des großen Russen Sergej Prokofieff: der Suite von „Leutnant Kishe“ sowie Ausschnitten der „Romeo und Julia“-Ballettmusik. Diese Werke lassen das Blech glänzen und finster raunen, die Holzbläser schäkern und giften, die Streicher wieseln und promenieren. Zum Beispiel in „Romeos Abschied von Julia“: Da klingen die sieben Berliner Kontrabässe wie ein einziger mächtiger, voluminöser Bass, dessen Sound bei genauer Beobachtung von sieben Bässen und sieben Männern dahinter gespeist wird. Solche Homogenität, in der die Ergebnisse unendlicher Züchtung, Verfeinerung und Erfahrung zusammenfließen, zeichnet ein Spitzenorchester aus. Ohne dass es ein Mensch merkt, laufen im Hintergrund ja täglich individuelle Wartungsarbeiten und kollektive Updates aus, damit das Orchester in Form bleibt. Vor allem machen sie viel Kammermusik, die höchste Verpflichtung zur Klangkultur.

In Tugan Sokhiev steht ein Dirigent am Pult, der sich bescheiden und diplomatisch gegenüber solchen luxuriösen Angeboten aus dem Hause Berlin verhält. Er nimmt die Rolle des Ordners und Platzanweisers ein, der sehr sporadisch für ein bisschen dynamische Temperierung sorgt und allenfalls einmal die hohen Streicher gegen die Celli abdämpft. Ansonsten lässt er spielen und gewähren und darf dann auch selbst ein bisschen staunen: etwa über die feierlich-unmenschliche Ausweglosigkeit, die aus den Berliner Posaunen mitsamt Tuba an Julias Grab dröhnt; über die perfekt dahinschießende Lockerheit der hohen Streicher in „Julia, das kleine Mädchen“; über die uhrwerkhafte Intensität im „Maskentanz“; über die rhythmische Aggression, die Prokofieff in „Tybalts Tod“ freisetzt.

Sokhiev dirigiert fast nie für die Galerie, sein Taktstock ist in der Asservatenkammer geblieben, bisweilen wedelt er mit den Handgelenken, als wolle er die maximale Entspanntheit des Musizierens pantomimisch begleiten. Doch täusche man sich nicht: Der russische Dirigent, der mittlerweile schon die anderen besten Orchester der Welt geleitet hat, präsentiert mit Dezenz die Ergebnisse einer höchst effektiven Probenphase. Abermals zeigt sich, worin die dirigentische Perfektionierung eines Orchesterklangs besteht: dynamische Gewalt gegen den Umschlag in den Lärm abdichten, kammermusikalische Aggregate hegen und pflegen, die Gruppen balancieren und zugleich die zahllosen Solo-Koryphäen eines Orchesters hätscheln.

Sind sie nun das beste Orchester der Welt? Diese Frage ist nicht zu beantworten. Aber die Berliner stehen ganz gewiss auf einer Ziellinie neben Wien, Amsterdam und Cleveland. Es hängt ja auch von der Literatur ab, die sie spielen. Bei Prokofieff sind sie grandios – das Groteske, Überschäumende und Satirische, aber auch seelenlos Flirrende kommt bezwingend heraus. Sie musizieren energisch und sogar herrisch, aber nicht plump. Es liegt immer eine Spur Reserve im Klang, nach dem Motto: Wenn wir wirklich erst einmal aufs Gaspedal treten, dann aber . . . ! Wenn beispielsweise das Chicago Symphony Orchestra bei Prokofieff ausholt, muss man hinterher immer zum Ohrenarzt. Bei den Berlinern nie.