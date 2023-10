Düsseldorfer Architekten stellen in Berlin aus In ständiger Bewegung

Sehr anregend aber ist ein Zeitstrahl, der an den Ausstellungswänden entlangläuft und mit kleinen Schwarz-weiß-Fotos Schlaglichter auf die von HPP geplanten, realisierten und restaurierten Bauwerke von 1952 bis heute wirft: Die Zeitachse geht vom „Drahthaus“ (1952) in Düsseldorf, die „Petrus-Kirche“ (1958) in Leverkusen und das „Fernmeldeamt“ (1965) in Duisburg, das „Finnlandhaus“ (1966) in Hamburg, das „Horten“-Kaufhaus (1970) in Krefeld und die „Ruhr-Universität“ (1972) in Bochum, die „Tonhalle“ (1978) in Düsseldorf und die „Krupp-Zentrale“ in Essen (1985), die „Arena auf Schalke“ (2001) und das „Expo-Village“ in Shanghai (2010), dem „Vodafone-Campus“ (2012) in Düsseldorf und dem „Deutschen Fußball-Museum“ (2015) in Dortmund bis zu den in Planung und Bau befindlichen Projekten: einem „Sport-Center“ in Jinan und einem „Cultural-Center“ in Zhenjiang. Die chinesischen Großbaustellen sollen 2024 besenrein sein. Schlüssel-Übergabe für das „Plaza“ in Düsseldorf ist für 2025 geplant. In der „Hochschule für Musik und Tanz“ in Köln sollen ab 2026 Künstler heranreifen.