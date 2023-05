Uraufführung im Tanzhaus Gefangen in einer Welt verschlüsselter Bilder

Das Stück besteht aus Dutzenden Einzelszenen. Häufig sind es Miniaturen und Tableaus, die die Performer kreieren, in dem sie in gefühlt 200 Kostüme schlüpfen. Und wenn nicht, bleiben sie nackt, was auch häufig an diesem Abend passiert. Ein Mann reitet auf einem anderen mit einem Sattel, eine Frau trägt ein Katzenskelett herum und legt es sich an die Brust. Zwei Männer küssen sich, aus ihren Mündern kommt eine Art Band, das sie verbindet, aber auch gleichzeitig nicht voneinander loskommen lässt. Leben und Tod, Kunst und Kommerz, Vergangenheit und Zukunft verschränken sich. Die Kostüme lassen Sado-Maso-Fantasien entstehen, Gendergrenzen verschwimmen, Anklänge an Mythen und an berühmte Werke der Kunstgeschichte scheinen auf. Diese Traumfantasien setzen alle Regeln des Verstands außer Kraft. Riepe geht es dabei nicht ums Verstehen, sondern lediglich um eine sinnliche Wahrnehmung, die hier geteilt wird.