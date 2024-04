Beleuchter Konstantin Sonneson im Schauspielhaus Der Herrscher des Rampenlichts

Konstantin Sonneson arbeitet seit 2001 am Schauspielhaus. Gar so fern lag dem Ost-Berliner sein Beruf nicht, die Mutter war Bühnenbildnerin, der Vater Sänger und Schauspieler. Nach der Schule wusste er erst nicht so recht, wo es langgehen sollte für ihn. Eine Ausbildung am Theater schien ihm aber sinnvoll zu sein. Er absolvierte sie Ende der 80er-Jahre an der Komischen Oper Berlin, wechselte danach zum legendären Revue-Theater Friedrichstadtpalast und später nach Düsseldorf. So oft es geht, schaut er sich am Abend eine Aufführung an. Dann kann er live beobachten, wie das Publikum reagiert, auch auf die Lichteffekte. Er lauscht gern dem Applaus hinterher. „Ob das Publikum verhalten klatscht oder losjubelt, auch das kann die Stimmung beeinflussen, und man geht mit einer positiven Energie nach Hause.“