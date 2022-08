Wawa-Festival im September : Bunte Kunst in Flingern mit Tanz, Tuba und Artistik

Das Programm beim Wawa-Festival ist bunt und reicht bis zum artistischen Seilspringen. Foto: Melanie Zanin/Wawa-Festival

Düsseldorf Kunst in allen Facetten: Unter dem Motto „Kontext“ findet an den kommenden beiden Wochenenden das Wawa-Festival in Flingern statt.

Ein kostenloses kulturelles Angebot für jeden – das bietet das Wawa-Festival an den kommenden beiden Wochenenden in Flingern. Vom 2. bis 4. September, am 7. September und vom 9. bis 11. September bekommen alle Düsseldorfer die Möglichkeit, Kunst in ihrer gesamten Bandbreite zu erleben.

Seit 2017 veranstaltet der gemeinnützige Verein Kabawil das Festival. Dieses Jahr lautet das Motto „Kontext“. „In Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien erscheint es uns wichtig, den Dingen, den Inhalten mehr Kontext zu geben“, erklärt Petra Kron, künstlerische Leiterin von Kabawil.

So fragt schon die erste Veranstaltung am Freitag, die Performance „Oflikiti why?“, nach dem Kontext. Darstellende Künstler und Künstlerinnen aus Accra (Ghana) und Düsseldorf thematisieren die verschiedenen Metamorphosen der ghanaischen Termitenart Oflikiti. Wieso bekommen manche Larven Flügel, einen starken Kiefer oder werden zu Königinnen? Und in welchem Kontext stehen sie zu ihrer Umgebung? Petra Kron freut sich sehr, dass dieses cross-kulturelle Austauschprojekt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden kann. In Zeiten, in denen sich viele abgrenzen, zeige es die Gemeinsamkeit aller Menschen und Lebewesen.

Um Gemeinsamkeit und Gemeinschaft geht es auch beim Palaver-Baum. Am Mittwoch steht er ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz der Kiefernstraße. Um ihn herum ist ein buntes Programm geplant – ein Kinder-Tanz-Workshop, eine Lesung mit Jugendbuchautor Tobias Steinfeld, ein Konzert mit Hamsa el Katani und ein Gespräch mit der Planwerkstatt Düsseldorf. Zum Abschluss gibt es eine Tafelrunde mit Köstlichkeiten, die von den Anwohnern der Kiefernstraße zubereitet werden.

Kulinarisch geht es auch an den Nachbarschaftstagen am 4. und 10. September weiter. Nach einem gemeinsamen Essen kann jeder Besucher von Theater über Musik bis zu einem Kochwettbewerb einen Workshop finden, der ihn interessiert.

Eine Mischung aus verschiedenen Kunstaktionen finden am Samstag, 3. September, und Freitag, 9. September, ab 18 Uhr unter dem Titel „ap-art rooms“ und „art-rooms“ statt. In der Hof-Einfahrt werden Ausstellungen, Performances, Theaterstücke, Poetry-Slams, Musikkonzerte und Filmvorführungen gezeigt.

Der Familientag am Sonntag, 11. September, rundet das Wawa-Festival ab. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen sowie allerlei zu entdecken. Eine Fotoausstellung zeigt Arbeiten, die in Workshops mit Kindern in Accra und Düsseldorf entstanden sind. Dafür mussten die Kinder mit einer analogen Kamera zurechtkommen, die nur 27 Fotos erlaubt. „Das ist für Digital Natives gar nicht mal so einfach“, sagt Petra Kron. Außerdem durften sie entweder Ober- oder Unterkörper von Objekten und Personen fotografieren. Diese werden in der Ausstellung zu neuen Wesen zusammengesetzt.